Лемье бросил вызов Головкину

Это произошло после его победы над Стивенсом.

Канадский боксер Давид Лемье (37-3, 33 КО) нокаутировал американца Кёртиса Стивенса (29-6, 21 КО), после чего рассказал о своих потенциальных соперниках, сообщает Sports.kz.

— Я нахожусь в отличной форме и проделал хорошую работу. Теперь я готов драться с лучшими — Геннадием Головкиным, Саулем Альваресом, Билли Джо Сондерсом, — сказал Лемье после боя.

В то же время, говоря о реванше с Головкиным, Лемье отметил, что всегда готов к новым вызовам, но сначала предпочел бы встретиться с Сондерсом или Канело.