Лемье бросил вызов Головкину
12 марта 2017, 16:07
Это произошло после его победы над Стивенсом.
Канадский боксер Давид Лемье (37-3, 33 КО) нокаутировал американца Кёртиса Стивенса (29-6, 21 КО), после чего рассказал о своих потенциальных соперниках, сообщает Sports.kz.
— Я нахожусь в отличной форме и проделал хорошую работу. Теперь я готов драться с лучшими — Геннадием Головкиным, Саулем Альваресом, Билли Джо Сондерсом, — сказал Лемье после боя.
В то же время, говоря о реванше с Головкиным, Лемье отметил, что всегда готов к новым вызовам, но сначала предпочел бы встретиться с Сондерсом или Канело.
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