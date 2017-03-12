В Роттердаме полиция окончательно разогнала демонстрантов возле консультсва Турции

Полиция Нидерландов окончательно разогнала демонстрантов у турецкого консульства в Роттердаме. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает ТАСС.

Сначала около двух тысяч сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были мирно оттеснены сотрудниками правоохранительных органов от дипломатического представительства. Однако затем, на фоне новости о том, что министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя была вынуждена покинуть Роттердам, так и не выступив перед собравшимися, демонстранты вновь подошли к консульству и начали закидывать блюстителей порядка различными предметами.

В ответ полиция была вынуждена применить силу и задержала нескольких участников протеста. В настоящее время в центре Роттердама достаточно спокойно, но сохраняется усиленное присутствие сотрудников правоохранительных органов.

Дипломатический скандал между Амстердамом и Анкарой начался на фоне решения голландских властей запретить в стране выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. Несмотря на этот запрет, в субботу в страну из Германии приехала Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако полиция отказала ей в возможности обратиться к турецкой диаспоре, а также блокировала вход в консульство. После нескольких часов ожиданий министр была вынуждена покинуть Роттердам и в сопровождении голландской полиции отправилась обратно в Германию.

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