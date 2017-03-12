Казахстанский боксер Али Балоев победил нокаутом в первом раунде боя в Польше

На вечере бокса в польском городе Семятыче Балоев встречался с местным бойцом Адамом Навроцки (1-2) и выиграл техническим нокаутом.

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев одержал вторую победу в профессионалах, передает Vesti.kz.

На вечере бокса в польском городе Семятыче Балоев встречался с местным бойцом Адамом Навроцки (1-2) и выиграл техническим нокаутом.

Бой завершился уже в первом раунде. На первых секундах Балоев послал соперника в нокдаун, а спустя некоторое время после возобновления поединка Навроцки отказался от продолжения борьбы.

На профессиональном ринге Балоев дебютировал 18 февраля этого года в латвийской Риге с победы над местным боксером Марком Ковалевскисом. По любителям 23-летний алматинец становился бронзовым призером чемпионата Казахстана-2015.

На вечере бокса в Семятыче свой бой проведет непобежденный казахстанец Али Ахмедов (5-0, 4 КО), соперником которого станет гамбиец Патрик Менди.