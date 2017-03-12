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Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года

12 марта 2017, 17:00

Британский министр по вопросам Brexit прогнозирует сложные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода из ЕС.


Великобритания покинет Европейский союз в марте 2019 года. Об этом заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис в эфире вещательной корпорации Би-би-си, сообщает ТАСС.

"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти. Это произойдет в марте 2019 года", – сказал он, подчеркнув, что правительство намеренно осуществить Brexit на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".

Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй соответствующие полномочия.

Согласно последней информации британских СМИ, законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента уже 13 марта. На следующий день, 14 марта, премьер-министр во время выступления в Палате общин может объявить о том, что она направила в Брюссель уведомление о начале применения статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процесс двухлетних переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.


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