Спросить Правительство о росте цен казахстанцы смогут в соцсетях

Граждан Казахстана приглашают задать вопросы членам Правительства на тему соцобеспечения, здравоохранения и ценообразования на продукты, передает Kazpravda.kz.

14 марта состоится заседание кабинета министров, на котором будут рассмотрены ход реализации госпрограммы развития здравоохранения "Денсаулық" на 2016–2019 годы, подготовка к проведению весенне-полевых работ 2017 года, проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения" и меры по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием представителей министерства национальной экономики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения и сельского хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе Правительства, вопросы спикерам конференции можно направить на адрес ask@pm.kz или сообщением в один из официальных аккаунтов в социальных сетях:

1. fb.me/primeminister.kaz

2. fb.me/primeminister.kz

3. fb.me/primeminister.int

4. twitter.com/primeminister_k

5. twitter.com/primeministerkz

6. twitter.com/primeministeren