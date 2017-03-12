Американцы реже занимаются сексом из-за соцсетей и онлайн-видео

К печальным последствиям приводит не только занятость на работе и уменьшение количества браков, но и чрезмерное увлечение просмотром телешоу, потокового видео и общением в социальных сетях.

Проанализировав данные социологических опросов взрослых американцев за 1989–2004 годы, учёные, чьё исследование было опубликовано на нынешней неделе в журнале Archives of Sexual Behavior, пришли к выводу: если в 90-х годах американцы обычно занимались сексом примерно от 60 до 65 раз в год, то к 2014 году средние показатели снизились до 53 раз в год.

У молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет снижение сексуальной активности объясняется чаще всего отсутствие постоянного партнёра: количество людей, не состоящих в браке или не имеющих постоянных отношений, увеличилось до 64% в 2014 году с 48% в 2005 году.

Однако наибольшую тревогу исследователей вызывают супружеские пары: в среднем они занимались сексом 56 раз в 2014 году против 67 в 1989 году. Причина может быть связана с культурными изменениями, которые произошли за последние 20 лет: развитием социальных сетей и распространением потокового видео, считают авторы исследования.

— Похоже, что это правильное объяснение, — считает Марк Регнер, доцент социологии Техасского университета в Остине. — Оглянитесь вокруг: обедая друг с другом, люди проявляют больше интереса к смартфонам, чем к тем, кто сидит напротив. Конечно, секс страдает при таких обстоятельствах.

Источник: Лайф. Фото: factroom.ru