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Экс-президент Южной Кореи покинула свою резиденцию

12 марта 2017, 18:39

Бывшему президенту Южной Кореи после потери иммунитета грозит уголовное преследование.


Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула официальную резиденцию главы государства в центре Сеула. Она была отстранена от должности после импичмента, объявленного 10 марта Конституционным судом страны, передает Русская служба ВВС.

Это значит, что Пак Кын Хе теряет президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования. Причиной импичмента стала причастность президента к коррупционному скандалу, связанному с ее близкой подругой Чхве Сун Силь.

Бывшая глава государства направилась в свой частный дом в столичном районе Самсон-дон.

В субботу в Сеуле прошли акции протеста, которые провели как сторонники экс-главы государства, так и ее противники, которые призывают арестовать Пак Кын Хе.

На бывшего лидера Южной Кореи могут завести уголовное дело по обвинениям в том, что она позволила Чхве Сун Силь вымогать деньги у компаний в обмен на политическое покровительство.

Пак Кын Хе покинула президентский комплекс в 19.00 по местному времени, попрощавшись с сотрудниками своей администрации.

Сотни сторонников экс-президента собрались возле ее дома, который находится на юге Сеула. Сюда же прибыли около тысячи полицейских.

Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней после утверждения импичмента его предшественника.


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