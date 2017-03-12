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В интернете набирает популярность видео с "девятым валом"

12 марта 2017, 19:30

Волна накрывает круизный лайнер.


В интернете набирает популярность видео, снятое пассажиром круизного лайнера Anthem of the Seas во время шторма, передает РИА Новости.

Молодые люди снимали вид из иллюминатора на третьей палубе, когда судно накрыла девятиметровая волна. На несколько секунд у пассажиров создалось ощущение, что корабль полностью погрузился в воду. Люди, попавшие в кадр, выглядят довольно спокойными, однако оператор кричит: "Это ужасно!"

За несколько минут до съемки капитан велел пассажирам оставаться в своих каютах, сообщив, что экипаж решил сделать остановку и переждать бурю.

Судно, следовавшее из Нью-Йорка во Флориду, попало в шторм в феврале. На борту находились более шести тысяч человек, четверо были ранены. Получило повреждения и судно: частично обрушился потолок на одной из палуб, сломалась мебель и разбились цветочные горшки.


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