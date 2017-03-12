Турция преподаст Нидерландам урок дипломатии

Турция готова научить Нидерланды основам международной дипломатии после того, как голландские власти отказались пустить главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на территорию королевства и заблокировали вход турецкому министру по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Сайян Кайя в консульство в Роттердаме. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в Стамбуле, сообщает ТАСС.

"Они (Нидерланды - прим. ТАСС) заплатят цену за причинение вреда двусторонним отношениям и узнают, что такое дипломатия. Мы обучим их международной дипломатии", - цитирует агентство Эрдогана.

Напряженность вокруг выступлений турецких политиков в Европе сохраняется уже вторую неделю. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.

Накануне голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позднее в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя, но ей не разрешили провести агитационный митинг и блокировали вход в здание консульства. Кайя в сопровождении голландской полиции была депортирована обратно в Германию. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем полиции препровождена до границы с Германией.