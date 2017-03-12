Казахстанский дзюдоист Бозбаев завоевал «золото» турнира «Grand Slam»

Бозбаев - четвертый дзюдоист из Казахстана, взявший «золото» турнира «Grand Slam» за всю его историю.

Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл «золото» на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов, пишет Sports.kz.

В полуфинале казахстанский атлет одолел азербайджанца Турала Сафгулиева. В финале Бозбаев также боролся с хозяином турнира — Маммадали Мехдиевым и выиграл схватку двумя очками вадзари. Таким образом, Бозбаев - четвертый дзюдоист из Казахстана, взявший «золото» турнира «Grand Slam» за всю его историю.