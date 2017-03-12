Казахстанский дзюдоист Бозбаев завоевал «золото» турнира «Grand Slam»
12 марта 2017, 20:31
Бозбаев - четвертый дзюдоист из Казахстана, взявший «золото» турнира «Grand Slam» за всю его историю.
Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл «золото» на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов, пишет Sports.kz.
В полуфинале казахстанский атлет одолел азербайджанца Турала Сафгулиева. В финале Бозбаев также боролся с хозяином турнира — Маммадали Мехдиевым и выиграл схватку двумя очками вадзари. Таким образом, Бозбаев - четвертый дзюдоист из Казахстана, взявший «золото» турнира «Grand Slam» за всю его историю.
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