В Эфиопии жителей свалки накрыло «мусорной лавиной»

Жуткая по своей бесчеловечности трагедия произошла в пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Сотни людей, вынужденных влачить существование в жилищах на местной свалке, оказались погребены под грудами мусора, пишет Росбалт.

По данным AP, в результате обрушения огромных мусорных масс завалены оказались десятки бытовок и бетонных сооружений, где находились около 150 человек. На данный момент лишь 37 из них удалось извлечь живыми. Не менее 15 человек погибли, остальные люди все еще находятся под завалами, и об их состоянии ничего не известно.

Отмечается, что огромной свалке уже не менее полувека, и за все это время она только увеличивалась в размерах (и по всем остальным параметрам).

В последние годы мусор стали свозить в другое место, однако живущие в том районе фермеры восприняли это решение без энтузиазма, а мусор вновь стали свозить на окраину города, что и привело к обрушению. Никаких мер по утилизации мусора власти за все это время придумать не смогли или просто не пожелали выделять на это деньги.

Эфиопия является одной из самых бедных и неблагополучных стран в мире. За последний год не менее тысячи граждан были убиты здесь за протесты против властей, которые погрязли в криминале и коррупции.

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