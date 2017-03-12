Как изменились актеры фильма «Сумерки» за девять лет
Кажется, вот недавно все девчонки в мире замирали в ожидании «сумеречной» киноистории, а тем временем прошло уже почти 10 лет.
Так как изменились актеры нашумевшей саги за эти годы?
Кристен Стюарт — Белла Свон
Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен
Тэйлор Лотнер — Джейкоб Блэк
Анна Кендрик — Джессика Стэнли
Билли Берк — Чарли Свон
Эшли Грин — Элис Каллен
Никки Рид — Розали Хейл
Питер Фачинелли — Карлайл Каллен
Келлан Латс — Эмметт Каллен
Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл
Элизабет Ризер — Эсми Каллен
Источник: © AdMe.ru
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