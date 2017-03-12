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Как изменились актеры фильма «Сумерки» за девять лет

12 марта 2017, 21:31

Кажется, вот недавно все девчонки в мире замирали в ожидании «сумеречной» киноистории, а тем временем прошло уже почти 10 лет.


Так как изменились актеры нашумевшей саги за эти годы?

Кристен СтюартБелла Свон

Роберт ПаттинсонЭдвард Каллен

Тэйлор Лотнер — Джейкоб Блэк

Анна Кендрик — Джессика Стэнли

Билли Берк — Чарли Свон

Эшли Грин — Элис Каллен

Никки Рид — Розали Хейл

Питер Фачинелли — Карлайл Каллен

Келлан Латс — Эмметт Каллен

Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл

Элизабет Ризер — Эсми Каллен


Источник: © AdMe.ru


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