"Сарыарка" одержала победу в первом матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ

Казахстанские клубы провели первые матчи в четвертьфинале Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Карагандинская "Сарыарка" на своем льду обыграла курганский "Зауралье" - 3:1.

В составе "Сарыарки" шайбы на свой счет записали Олег Ломако (20-я минута), Виталий Смольянинов (21) и Артур Сарваров (53, в меньшинстве), а у "Зауралье" отличился Евгений Сулимов (58).

В Усть-Каменогорске "Торпедо" уступило "Динамо" из Санкт-Петербурга - 2:3.

При этом по ходу игры "Торпедо" дважды вело в счете - на 11-й минуте отличился Талгат Жайлауов, а на 32-й - Майк Далхейсен, однако шайбы Артура Чувиляева (13-я минута), Сергея Кузнецова (41, в большинстве) и Вадима Щеголькова (44) позволили "Динамо" увезти победу.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут дома 13 марта. Игра "Сарыарки" начнется в 19:00 по астанинскому времени, а встреча "Торпедо" стартует на полчаса позже. Серии продлятся до четырех побед одной из команд.