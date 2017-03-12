Президент Турции призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов, передает РИА Новости.

Выступая на мероприятии в провинции Коджаэли, Эрдоган раскритиковал европейские государства за то, что они не осудили поведение Нидерландов по отношению к турецким министрам.

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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