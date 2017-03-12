На Гаити автобус насмерть сбил более 30 человек
12 марта 2017, 22:05
Скончались 34 человека, ранены 15.
Автобус въехал в толпу людей на Гаити, не менее 34 человек погибли, еще 15 ранены, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Гонаив на севере страны. На месте скончались 33 человека.
Подробности пока не приводятся.
Фото © AFP 2017/ Hector Retamal
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