На Гаити автобус насмерть сбил более 30 человек

Автобус въехал в толпу людей на Гаити, не менее 34 человек погибли, еще 15 ранены, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Гонаив на севере страны. На месте скончались 33 человека.

Подробности пока не приводятся.

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