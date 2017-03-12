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Шварценеггер не собирался баллотироваться в сенат США

12 марта 2017, 22:55

Актер опроверг распространенную ранее информацию.


Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не заинтересован в том, чтобы баллотироваться на выборах в сенат США, об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель актера сообщил, что Шварценеггер может баллотироваться в сенат.

"Мне очень льстит то, что люди обратились ко мне за тем, чтобы я баллотировался в сенат, но прямо сейчас моя миссия состоит в том, чтобы принести здравомыслие в Вашингтон с помощью реформы избирательных округов", — написал Шварценеггер.

Ранее Шварценеггер критиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу "поменяться работами". Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу "Кандидат" с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен.

Фото РИА Новости. Екатерина Чеснокова


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