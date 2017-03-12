Скарлетт Йоханссон спародировала Иванку Трамп

Американская актриса Скарлетт Йоханссон спародировала дочь президента США в юмористическом скетче для программы Saturday Night Live на телеканале NBC, сообщает РИА Новости.

В популярном вечернем шоу Йоханссон предстала в образе Иванки Трамп, рекламирующей несуществующие духи под названием "Соучастница".

"Всем известно ее имя. Все знают ее в лицо. Когда она входит в комнату, она приковывает к себе взгляды. Ее имя — Иванка", — произносит закадровый голос.

"Такая женщина заслуживает особый парфюм, созданный специально для нее. Ведь она она прекрасна, она могущественна, она — соучастница", — говорится в ролике.

"Соучастница" — аромат для женщины, которая может остановить все это, но не станет", — сказано в конце видео.

Скарлетт Йоханссон принимала участие в протестных маршах, прошедших после инаугурации президента США. Актриса выступила с речью в поддержку организации "Планирование семьи" на митинге в Вашингтоне, во время которой заявила, что не голосовала за Трампа.