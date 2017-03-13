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Любовник принцессы Дианы заявил, что Гарри ему не сын

13 марта 2017, 00:09

Джеймс Хьюитт заявил, что таковым не является, возможно, к сожалению для самого принца.


Любовник британской принцессы Дианы Джеймс Хьюитт прокомментировал слухи о том, что он якобы является отцом принца Гарри — младшего сына Дианы. Сообщения о возможности такого родства периодическим появляются в СМИ Великобритании. При этом приводятся фото, на которых Гарри похож на молодого Хьюитта.

На вопрос, который долгое время мучает многих британцев, мужчина ответил в интервью Australian Channel Seven.

— Вы отец Гарри? — спросила его телеведущая.

— Нет, — сказал Джеймс Хьюитт, добавив, что такие сообщения позволяют газетам распродавать свой тираж.

Вместе с тем мужчина считает, что, возможно, "тем хуже" для Гарри, что он не его сын.

Диана встретилась с ним в 1986 году на игре в поло, отмечает DailyMail. Она попросила Хьюитта стать её инструктором по конному спорту.

Источник: Лайф


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