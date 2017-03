Любовник принцессы Дианы заявил, что Гарри ему не сын

Любовник британской принцессы Дианы Джеймс Хьюитт прокомментировал слухи о том, что он якобы является отцом принца Гарри — младшего сына Дианы. Сообщения о возможности такого родства периодическим появляются в СМИ Великобритании. При этом приводятся фото, на которых Гарри похож на молодого Хьюитта.

На вопрос, который долгое время мучает многих британцев, мужчина ответил в интервью Australian Channel Seven.

— Вы отец Гарри? — спросила его телеведущая.

— Нет, — сказал Джеймс Хьюитт, добавив, что такие сообщения позволяют газетам распродавать свой тираж.

Вместе с тем мужчина считает, что, возможно, "тем хуже" для Гарри, что он не его сын.

Диана встретилась с ним в 1986 году на игре в поло, отмечает DailyMail. Она попросила Хьюитта стать её инструктором по конному спорту.

Story just popped up on Mail Online about James Hewitt DEFINITELY NOT being Prince Harry's dad accompanied by these photos.... pic.twitter.com/sTeZBLPKDl