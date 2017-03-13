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В Атырау задержали подозреваемого в распылении газа в торговом центре

13 марта 2017, 00:26

Расследованием всех обстоятельств дела в настоящее время занимается следственно-оперативная группа.


Подозреваемый в распылении газа в одном из крупных торговых центров города Атырау «Насиха» задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемый в совершении хулиганских действий, связанных с распылением газа в общественном месте, задержан. По данному факту в ДВД Атырауской области заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследованием всех обстоятельств дела в настоящее время занимается следственно-оперативная группа», - сообщил начальник местной полицейской службы Ерлан Бигамбаев.

Напомним, в субботу вечером десятки людей вынуждены были покинуть торговый центр после того, как почувствовали удушье и у них начался кашель.


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