В Атырау задержали подозреваемого в распылении газа в торговом центре

Расследованием всех обстоятельств дела в настоящее время занимается следственно-оперативная группа.

Подозреваемый в распылении газа в одном из крупных торговых центров города Атырау «Насиха» задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемый в совершении хулиганских действий, связанных с распылением газа в общественном месте, задержан. По данному факту в ДВД Атырауской области заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследованием всех обстоятельств дела в настоящее время занимается следственно-оперативная группа», - сообщил начальник местной полицейской службы Ерлан Бигамбаев.

Напомним, в субботу вечером десятки людей вынуждены были покинуть торговый центр после того, как почувствовали удушье и у них начался кашель.