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Источник: В ДНР скончался первый спикер парламента

13 марта 2017, 01:04

Источник сообщил о смерти первого спикера парламента ДНР Владимира Маковича


Умер первый спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Макович, сообщил РИА Новости источник в Народном совете ДНР.

"Умер Владимир Макович. Он являлся бывшим спикером Верховного совета Донецкой народной республики и активным сторонником "русской весны" в Донбассе", — сообщил собеседник агентства.

Причины смерти и другие подробности представитель Народного совета не назвал.

Позднее поступила официальная информация. Причиной смерти экс-спикера Маковича стала опухоль головного мозга, он умер 12 марта в Донецке.

Макович возглавил Народный совет ДНР 18 июля 2014 года. Он первый провозгласил Донецкую народную республику в зале заседаний дома правительства в апреле 2014 года. Впоследствии он вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума Верховного совета ДНР. 18 июля 2014 года возглавил парламент.

"Сегодня в Донецке после длительной болезни умер Владимир Иванович Макович. Причиной смерти стала опухоль головного мозга, выявленная у него еще до начала событий на Донбассе. К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков", — сказал представитель пресс-службы Народного совета ДНР.

Фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова


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