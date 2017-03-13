В Казахстане в понедельник ожидается снег
13 марта 2017, 06:00
Местами сохраняется туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.
С прохождением атмосферных фронтов на юге и юго-востоке республики местами ожидаются осадки, преимущественно снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами сохраняется туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.
В Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами - туман.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, ночью и утром ветер 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами – туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем 2, частично облачно.
В Астане днем -8°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: CRI.cn
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