Два человека погибли в давке на рок-концерте в Аргентине

По словам организаторов рок-концерта, его посетили более 250 тысяч человек.

Два человека погибли и более 10 были ранены в результате давки, произошедшей в ходе большого рок-концерта на открытом воздухе в Аргентине, в городе Олаваррия, передает Би-би-си





Концерт проходил в ночь с субботы на воскресенье. Во время одной из последних песен зрители подались к сцене, началась давка и паника, которые и привели к трагическим последствиям.





По словам организаторов рок-концерта, его посетили более 250 тысяч человек.





По словам представителей местной власти, из-за огромного числа зрителей ситуация на концерте вышла из-под контроля.





После концерта многим пришлось провести на открытом воздухе всю ночь, потому что местные автобусы не могли вместить всех желающих уехать - машин просто не хватало.





В Олаваррии проживает около 100 тысяч человек - значительно меньше, чем приехало на концерт.



