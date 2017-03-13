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Два человека погибли в давке на рок-концерте в Аргентине

13 марта 2017, 06:24

По словам организаторов рок-концерта, его посетили более 250 тысяч человек.


Два человека погибли и более 10 были ранены в результате давки, произошедшей в ходе большого рок-концерта на открытом воздухе в Аргентине, в городе Олаваррия, передает Би-би-си.

Концерт проходил в ночь с субботы на воскресенье. Во время одной из последних песен зрители подались к сцене, началась давка и паника, которые и привели к трагическим последствиям.

По словам организаторов рок-концерта, его посетили более 250 тысяч человек.

По словам представителей местной власти, из-за огромного числа зрителей ситуация на концерте вышла из-под контроля.

После концерта многим пришлось провести на открытом воздухе всю ночь, потому что местные автобусы не могли вместить всех желающих уехать - машин просто не хватало.

В Олаваррии проживает около 100 тысяч человек - значительно меньше, чем приехало на концерт.

Фото: AP

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