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Южная Корея и США начинают военные учения на фоне противостояния с КНДР

13 марта 2017, 06:37

С 1 марта в Южной Корее также проходят совместные с США полевые учения Foal Eagle, в которых задействованы авианосец ВМС США Carl Vinson, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики B-1B и B-52.


Южная Корея и США начинают в понедельник совместные военные учения Key Resolve на фоне роста противостояния с КНДР, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Ренхап, командные учения Key Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий пройдут до 24 марта.

С 1 марта в Южной Корее также проходят совместные с США полевые учения Foal Eagle, в которых задействованы авианосец ВМС США Carl Vinson, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики B-1B и B-52.

Весной прошлого года штабные учения Key Resolve и Foal Eagle проходили с участием 300 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 17 тысяч американских солдат, что было вдвое больше, чем в 2015 году. Эти учения отрабатывали оперативный план OPLAN 5015, который предусматривает союзнические операции по нанесению точечных ударов по руководству КНДР, ядерным и ракетным арсеналам этой страны в случае войны на Корейском полуострове.

В Южной Корее отмечают, что нынешние учения призваны послужить предупреждением КНДР, которая 12 февраля испытала твердотопливную баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2".

Фото: Flickr

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