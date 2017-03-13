Южная Корея и США начинают военные учения на фоне противостояния с КНДР

По данным агентства Ренхап, командные учения Key Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий пройдут до 24 марта.





С 1 марта в Южной Корее также проходят совместные с США полевые учения Foal Eagle, в которых задействованы авианосец ВМС США Carl Vinson, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики B-1B и B-52.





Весной прошлого года штабные учения Key Resolve и Foal Eagle проходили с участием 300 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 17 тысяч американских солдат, что было вдвое больше, чем в 2015 году. Эти учения отрабатывали оперативный план OPLAN 5015, который предусматривает союзнические операции по нанесению точечных ударов по руководству КНДР, ядерным и ракетным арсеналам этой страны в случае войны на Корейском полуострове.