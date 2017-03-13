Девушка из скандальной эротической фотосессии вновь разделась
13 марта 2017, 07:15
Молодая девушка на этот раз обнажилась ради рекламы мобильного приложения.
Девушка, которая не так давно сфотографировалась на фоне внедорожника в откровенном виде, вновь решила раздеться, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из общедоступной группы в Facebook ЖАҒА ҰСТАТТЫ! Молодая девушка на этот раз обнажилась ради рекламы мобильного приложения.
Напомним, ранее фото обнаженной девушки около внедорожника наделало много шума. Героиню фотосета оштрафовали на 22690 тенге.
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