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Девушка из скандальной эротической фотосессии вновь разделась

13 марта 2017, 07:15

Молодая девушка на этот раз обнажилась ради рекламы мобильного приложения.


Девушка, которая не так давно сфотографировалась на фоне внедорожника в откровенном виде, вновь решила раздеться, сообщает Zakon.kz.



Об этом стало известно из общедоступной группы в Facebook ЖАҒА ҰСТАТТЫ! Молодая девушка на этот раз обнажилась ради рекламы мобильного приложения.



Напомним, ранее фото обнаженной девушки около внедорожника наделало много шума. Героиню фотосета оштрафовали на 22690 тенге.






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