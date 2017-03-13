«Челси» и «Реал» собрались обменяться футболистами

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет заполучить Азара и готов предложить за него Морату и доплату.

Мадридский «Реал» намерен обменять нападающего Альваро Марату в лондонский «Челси» на полузащитника Эдена Азара, сообщает Lenta.ru





По информации Mundo Deportivo, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хочет заполучить Азара и готов предложить за него Морату и доплату. Портал Transfermarkt.de оценивают трансферную стоимость бельгийца в 70 миллионов евро, испанца — в 40 миллионов евро.





В нынешнем сезоне 26-летний Азар сыграл за «Челси» в 29 матчах во всех турнирах и отличился 11 раз. 24-летний Мората забил 13 мячей во всех соревнованиях в составе королевского клуба.





«Реал» с 59 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко и имея два матча в запасе. «Челси» единолично возглавляет таблице чемпионата Англии с 66 очками.



