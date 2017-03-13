В Перу после падения автобуса с обрыва погибли 15 человек

Всего в автобусе, по информации собеседников издания, находились 22 человека.

По меньшей мере 15 человек погибли в центральной части Перу после падения автобуса с обрыва, сообщает РБК





Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в районе Яуя в субботу, 11 марта, во время сильного дождя. Всего в автобусе, по информации собеседников издания, находились 22 человека.





Спасатели обнаружили уже 15 трупов, судьба остальных пассажиров пока остается неизвестной, рассказали полицейские.





Работу специалистов на месте происшествия, по их данным, в настоящий момент затрудняют дождь и плохая видимость.





Ранее подобный инцидент произошел в Перу в апреле прошлого года. Тогда ​в результате аварии погибли 24 человека, еще 29 получили ранения. По версии сотрудников правопорядка, в трагедии был виновен водитель автобуса, который не справился с управлением.



