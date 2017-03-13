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В Перу после падения автобуса с обрыва погибли 15 человек

13 марта 2017, 07:46

Всего в автобусе, по информации собеседников издания, находились 22 человека.


По меньшей мере 15 человек погибли в центральной части Перу после падения автобуса с обрыва, сообщает РБК.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, инцидент произошел в районе Яуя в субботу, 11 марта, во время сильного дождя. Всего в автобусе, по информации собеседников издания, находились 22 человека.

Спасатели обнаружили уже 15 трупов, судьба остальных пассажиров пока остается неизвестной, рассказали полицейские.

Работу специалистов на месте происшествия, по их данным, в настоящий момент затрудняют дождь и плохая видимость.

Ранее подобный инцидент произошел в Перу в апреле прошлого года. Тогда ​в результате аварии погибли 24 человека, еще 29 получили ранения. По версии сотрудников правопорядка, в трагедии был виновен водитель автобуса, который не справился с управлением.

Фото: РБК-Украина

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