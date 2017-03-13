Видео с Дианой Шурыгиной сломало счетчик YouTube

Популярный видеоблогер Enjoykin смонтировал клип из видео с Дианой Шурыгиной. Ролик был опубликован на YouTube и за несколько часов набрал около полумиллиона просмотров, сообщает Lenta.ru.















Клип получил название « Нецветные розы ». Блогер собрал высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Ставшую мемом в сети фразу «на донышке» он использовать не стал.





Однако после этого, счетчик сломался и остановился на числе 478 206.





Такая же проблема возникла, когда южнокорейский рэпер Psy установил абсолютный рекорд по количеству просмотров в YouTube. После того, как видео посмотрели 2 147 483 647 раз, счетчик на сайте стал показывать неверное число. Из-за этого разработчикам YouTube разработчикам пришлось внести изменения в программный код.



