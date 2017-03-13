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Видео с Дианой Шурыгиной сломало счетчик YouTube

13 марта 2017, 08:11

Счетчик сломался и остановился на числе 478 206.


Популярный видеоблогер Enjoykin смонтировал клип из видео с Дианой Шурыгиной. Ролик был опубликован на YouTube и за несколько часов набрал около полумиллиона просмотров, сообщает Lenta.ru.




Клип получил название «Нецветные розы». Блогер собрал высказывания Шурыгиной, прозвучавшие во время эфиров, и наложил их на «Мурку». Ставшую мемом в сети фразу «на донышке» он использовать не стал.

Однако после этого, счетчик сломался и остановился на числе 478 206.

Такая же проблема возникла, когда южнокорейский рэпер Psy установил абсолютный рекорд по количеству просмотров в YouTube. После того, как видео посмотрели 2 147 483 647 раз, счетчик на сайте стал показывать неверное число. Из-за этого разработчикам YouTube разработчикам пришлось внести изменения в программный код.

Фото: 8422city.ru

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