В Китае крупнейший в мире радиотелескоп открыли для туристов

Перед входом на смотровую площадку посетители должны сдать свои мобильные телефоны, цифровые фото- и видеокамеры, а также смарт-браслеты, передает Life.ru.





Крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), который в Китае поэтично называют "Око небес", открыли для посещения туристов. Как сообщает портал People's Daily, China, ежедневно здесь смогут бесплатно побывать две тысячи человек.





FAST считается наиболее чувствительным радиотелескопом в мире. Инженеры заявляют, что он способен поймать сигнал сотового телефона, который используется на Луне. Чтобы не влиять на работу прибора, посетители должны сдавать все свои мобильники, цифровые фото- и видеокамеры и "умные браслеты" перед входом на смотровую площадку.





Радиотелескоп был запущен в работу в конце сентября прошлого года. Учёные уверены, что он поможет им обнаружить в два раза больше пульсаров, чем известно на этот день, что приведёт к прорыву в исследовании гравитационных волн и общей теории относительности.





В течение ближайших двух или трёх лет пользоваться радиотелескопом FAST смогут только китайские учёные, после он будет открыт для исследователей всего мира.



