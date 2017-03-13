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В Китае крупнейший в мире радиотелескоп открыли для туристов

13 марта 2017, 08:31

Ежедневно здесь смогут бесплатно побывать две тысячи человек.


Перед входом на смотровую площадку посетители должны сдать свои мобильные телефоны, цифровые фото- и видеокамеры, а также смарт-браслеты, передает Life.ru.

Крупнейший в мире радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), который в Китае поэтично называют "Око небес", открыли для посещения туристов. Как сообщает портал People's Daily, China, ежедневно здесь смогут бесплатно побывать две тысячи человек.

FAST считается наиболее чувствительным радиотелескопом в мире. Инженеры заявляют, что он способен поймать сигнал сотового телефона, который используется на Луне. Чтобы не влиять на работу прибора, посетители должны сдавать все свои мобильники, цифровые фото- и видеокамеры и "умные браслеты" перед входом на смотровую площадку.

Радиотелескоп был запущен в работу в конце сентября прошлого года. Учёные уверены, что он поможет им обнаружить в два раза больше пульсаров, чем известно на этот день, что приведёт к прорыву в исследовании гравитационных волн и общей теории относительности.

В течение ближайших двух или трёх лет пользоваться радиотелескопом FAST смогут только китайские учёные, после он будет открыт для исследователей всего мира.

Фото: People's Daily, China

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