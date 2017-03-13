Американский художник создаёт свои шедевры из косячных окурков
13 марта 2017, 08:43
При этом автор подчёркивает, что его работы ни в коем случае не носят пропагандистский характер.
45-летний американский художник Клифф Мейнард создаёт свои картины из необычных материалов — окурков от папирос с марихуаной и хорошего настроения, сообщает Life.ru.
При этом автор подчёркивает, что его работы ни в коем случае не носят пропагандистский характер.
Эксперименты с сожённой папиросной бумагой художник начал в 2007 году. И за это время успел собрать толпу почитателей. Его работы печатают в журналах и каталогах современного искусства.
Процесс создания своих картин Клифф часто записывает на видео и монтирует в короткие ролики, которые выкладывает в соцсетях. Для создания изображения каждый окурок разрезается на несколько частей, из которых потом складывается мозаика. Все свои работы художник называет "Хроническое искусство".
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