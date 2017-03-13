В Бразилии жертвой непогоды стал один человек
13 марта 2017, 08:54
Многие жители штата были вынуждены покинуть свои дома.
По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате непогоды на юге Бразилии, передает РИА Новости.
По данным агентства, с утра воскресенья в штате Риу-Гранди-ду-Сул бушует сильный ветер, из-за проливного дождя улицы затоплены.
В результате непогоды один человек погиб, несколько числятся пропавшими без вести. Многие жители штата были вынуждены покинуть свои дома.
Фото: Flickr/ josuebraun
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