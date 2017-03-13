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В Бразилии жертвой непогоды стал один человек

13 марта 2017, 08:54

Многие жители штата были вынуждены покинуть свои дома.


По меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения в результате непогоды на юге Бразилии, передает РИА Новости.

По данным агентства, с утра воскресенья в штате Риу-Гранди-ду-Сул бушует сильный ветер, из-за проливного дождя улицы затоплены.

В результате непогоды один человек погиб, несколько числятся пропавшими без вести. Многие жители штата были вынуждены покинуть свои дома.

Фото: Flickr/ josuebraun

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