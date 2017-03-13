Певица в инвалидном кресле представит Россию на «Евровидении-2017»

Певица с детства участвовала в различных конкурсах как местного, так и международного уровня.

В России назвали имя официальной представительницы страны на грядущем песенном конкурсе «Евровидение-2017» , пишет , пишет Vokrug.tv





Представлять многонациональное российское государство в Киеве будет певица Юлия Самойлова.





«Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, - отметил глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. – Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».





Юлия Самойлова родилась в республике Коми. С детства участвовала в различных конкурсах как местного, так и международного уровня. Певица участвовала в третьем сезоне телевизионного музыкального конкурса «Фактор А» на канале Россия и является обладательницей личной премии Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

Артистка участвовала в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.





На протяжении нескольких месяцев на телевидении и в интернете ходили разные слухи на счет того, кто же будет исполнять песню от России на престижном европейском конкурсе.





В шорт-лист потенциальных участников попали: певицы Нюша и Елена Темникова, победительница пятого сезона шоу «Голос» Дарья Антонюк, женский музыкальный коллектив«Soprano Турецкого» и финалист пятого сезона вокального шоу «Голос» Александр Панайотов.



