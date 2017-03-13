Надежда Савченко кардинально сменила имидж
13 марта 2017, 09:10
Нардеп появилась в эфире в наряде зеленого цвета.
В социальных сетях активно обсуждают новый имидж народного депутата Украины Надежды Савченко, в котором она появилась в эфире телеканала News One, пишет Корреспондент.net.
Нардеп вела передачу в зеленом платье, у нее были ярко накрашены губы и подкрашены глаза.
Стилист телеканала Алиса Фан рассказала изданию "Страна", что нардеп сама захотела появиться в женственном образе. До этого эфира она отказывалась даже пудриться.
"Надежда сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась", — рассказала стилист.
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