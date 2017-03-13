Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Надежда Савченко кардинально сменила имидж

13 марта 2017, 09:10

Нардеп появилась в эфире в наряде зеленого цвета.


В социальных сетях активно обсуждают новый имидж народного депутата Украины Надежды Савченко, в котором она появилась в эфире телеканала News One, пишет Корреспондент.net.

Нардеп вела передачу в зеленом платье, у нее были ярко накрашены губы и подкрашены глаза.

Стилист телеканала Алиса Фан рассказала изданию "Страна", что нардеп сама захотела появиться в женственном образе. До этого эфира она отказывалась даже пудриться.

"Надежда сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась", — рассказала стилист.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...