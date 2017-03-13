В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана
13 марта 2017, 09:15
На видеокадрах можно заметить Раису Атамбаеву, жену Алмазбека Атамбаева.
В Сети появилось видео, где запечатлен момент входа в зал Дворца бракосочетания Алии Шагиевой и ее будущего мужа, пишет Zanoza.kg.
Позади пары находятся родные и близкие молодоженов. Видео не содержит самого момента регистрации брака, а лишь их нахождения в холле Дворца бракосочетания. На видеокадрах можно заметить Раису Атамбаеву, жену Алмазбека Атамбаева, рядом со своей дочерью.
Напомним, в конце августа прошлого года младшая дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева художница Алия Шагиева вышла замуж. Но тогда это стало известно лишь после ее публикации в социальных сетях.
"Я вообще терпеть не могу всякие смазливые фотографии парочек, именно поэтому за все 4 года у нас с Костей не было совместных фотографий. А еще я ненавижу писать на всеобщее обозрение о личной жизни. Но сегодня было особенно хорошо стоять там, улыбаться и делать фотографии с прекрасного дня. Теплый ветер. Мы теперь муж и жена, готова принимать поздравления", - подписала девушка снимок, на котором она обнимает молодого человека.
Видео: Владимир Цай
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848374-8ca5f3e8c3e7a002b6c1a50490c2b456
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...