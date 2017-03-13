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В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана

13 марта 2017, 09:15

На видеокадрах можно заметить Раису Атамбаеву, жену Алмазбека Атамбаева.


В Сети появилось видео, где запечатлен момент входа в зал Дворца бракосочетания Алии Шагиевой и ее будущего мужа, пишет Zanoza.kg.

Позади пары находятся родные и близкие молодоженов. Видео не содержит самого момента регистрации брака, а лишь их нахождения в холле Дворца бракосочетания. На видеокадрах можно заметить Раису Атамбаеву, жену Алмазбека Атамбаева, рядом со своей дочерью.

Напомним, в конце августа прошлого года младшая дочь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева художница Алия Шагиева вышла замуж. Но тогда это стало известно лишь после ее публикации в социальных сетях.

"Я вообще терпеть не могу всякие смазливые фотографии парочек, именно поэтому за все 4 года у нас с Костей не было совместных фотографий. А еще я ненавижу писать на всеобщее обозрение о личной жизни. Но сегодня было особенно хорошо стоять там, улыбаться и делать фотографии с прекрасного дня. Теплый ветер. Мы теперь муж и жена, готова принимать поздравления", - подписала девушка снимок, на котором она обнимает молодого человека.


Видео: Владимир Цай

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