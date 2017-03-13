Ведущий CNN в компании с каннибалами съел мозг мертвеца

Во время съемок в Индии ведущий программы телеканала CNN «Верующий» Реза Аслан съел кусочек мозга умершего человека , сообщает , сообщает Ridus.ru со ссылкой на The Washington Post.





По мнению журналиста, на вкус мозг напомнил ему древесный уголь. Аслан, правда, не забыл упомянуть, что ел мозг не сырым, а поджаренным на огне.





Этим нестандартным блюдом телеведущего угостили члены индуистской религиозной секты агори, которая занимается ритуальным каннибализмом.





В репортаже, снятом Асланом, подробно описан ритуал поедания человеческого мозга. Эта передача вызвала неоднозначную реакцию у индуистов, которые обвинили автора сюжета в осквернении их культуры.



