Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ведущий CNN в компании с каннибалами съел мозг мертвеца

13 марта 2017, 09:21

Передача вызвала неоднозначную реакцию.


Во время съемок в Индии ведущий программы телеканала CNN «Верующий» Реза Аслан съел кусочек мозга умершего человека, сообщает Ridus.ru со ссылкой на The Washington Post.

По мнению журналиста, на вкус мозг напомнил ему древесный уголь. Аслан, правда, не забыл упомянуть, что ел мозг не сырым, а поджаренным на огне.

Этим нестандартным блюдом телеведущего угостили члены индуистской религиозной секты агори, которая занимается ритуальным каннибализмом.

В репортаже, снятом Асланом, подробно описан ритуал поедания человеческого мозга. Эта передача вызвала неоднозначную реакцию у индуистов, которые обвинили автора сюжета в осквернении их культуры.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...