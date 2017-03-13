Ведущий CNN в компании с каннибалами съел мозг мертвеца
13 марта 2017, 09:21
Передача вызвала неоднозначную реакцию.
Во время съемок в Индии ведущий программы телеканала CNN «Верующий» Реза Аслан съел кусочек мозга умершего человека, сообщает Ridus.ru со ссылкой на The Washington Post.
По мнению журналиста, на вкус мозг напомнил ему древесный уголь. Аслан, правда, не забыл упомянуть, что ел мозг не сырым, а поджаренным на огне.
Этим нестандартным блюдом телеведущего угостили члены индуистской религиозной секты агори, которая занимается ритуальным каннибализмом.
В репортаже, снятом Асланом, подробно описан ритуал поедания человеческого мозга. Эта передача вызвала неоднозначную реакцию у индуистов, которые обвинили автора сюжета в осквернении их культуры.
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