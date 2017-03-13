В Актюбинской области следователя судят за интим с женой осужденного





"29 марта в нашей съемной квартире прошел обыск. Потом забрали мужа, у него нашли полкило марихуаны, два сотовых телефона. В доме было 323 тысячи тенге, из них 300 тысяч – мои сбережения. Следователь сказал, что у меня есть два варианта – или писать расписку, что получила все деньги, и мужу дадут 4 года условно. Или он напишет, что у моего мужа было не полкило, а килограмм анаши, а меня пропустят как соучастницу. В таком случае мужу грозит до 12 лет колонии. Мне стало страшно, я согласилась. Из 323 тысяч тенге следователь вернул мне только 140 тысяч", - рассказывала потерпевшая А. Сандыбаева.





Потерпевшая работает профессиональной массажисткой, имеет два высших образования. Потерпевшая утверждала, что следователь звонил ей днем и ночью, требовал сделать массаж.





"У нас с этим человеком был интим, он добился своего. Я не кричала, не царапалась. Если бы я была волчицей, я бы перегрызла ему горло! Но мы находимся в мире людей, и тут всем правит закон. Он был человеком, который представлял власть. И это страшно, что такие люди берут от жизни все, что хотят. Им все дозволено", - сказала в суде она.





Свидетели по стороне полицейского уверяли в суде, что заявление А.Сандыбаевой – это просто месть женщины, мужа которой посадили в колонию на 7 лет.