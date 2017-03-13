В аэропорту Алматы задержали три авиарейса
13 марта 2017, 09:27
Отмененных нет.
По состоянию на 12/03-13/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны авиарейсы, сообщает пресс-служба порта.
Среди задержанных:
KC307 Алматы- Павлодар (метеоусловия в аэропорту Павлодара) Эйр Астана
DV725 Алматы - У-Каменогорск (метеоусловия в аэропорту Павлодара) Скат
KC875 Алматы - Москва (Позднее прибытие самолета) Эйр Астана
Отмененных нет.
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 930 м, горизонтальная 9999 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: www.almaty-kazakhstan.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848377-2862ca5225acd3d9c4a6172974b0dc06
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...