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В аэропорту Алматы задержали три авиарейса

13 марта 2017, 09:27

Отмененных нет.


По состоянию на 12/03-13/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны авиарейсы, сообщает пресс-служба порта.

Среди задержанных:
KC307 Алматы- Павлодар (метеоусловия в аэропорту Павлодара) Эйр Астана
DV725 Алматы - У-Каменогорск (метеоусловия в аэропорту Павлодара) Скат
KC875 Алматы - Москва (Позднее прибытие самолета) Эйр Астана

Отмененных нет.

В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 930 м, горизонтальная 9999 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

Фото: www.almaty-kazakhstan.com

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