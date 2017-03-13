Бизнес-продюсирование. Новый подход к управлению компанией
13 марта 2017, 09:29
Семинар пройдет 15 марта, по адресу: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
В Алматы 15 марта 2017 года на бесплатном семинаре «Бизнес-продюсирование. Новый подход к управлению компанией» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу сайта, организовать продажи по оптимальным ценам и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.
Регистрация - https://goo.gl/0vC8wP
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 15 марта, с 14:00 до 18:00
Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Семинар будет интересен:
• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
• Как контролировать сроки выполнения задач?
2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»
Владимир Денисов, директор «iLab»
• Интеграция 1С и CRM
• Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт
• Интеграция CRM и Интернет-магазин
• Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции
3. «Эмоциональная грамотность руководителя или бизнес по-взрослому»
Гульнара Эмирали, консультант по вопросам орг. развития, сертифицированный бизнес-тренер (CIPD,UK) и коуч
• Главный вызов в деятельности руководителя или фактор Григория Лепса
• Две запретные темы в бизнесе и почему они подлежат срочной легализации
• 5 принципов эмоциональной грамотности для повышения результатов в деятельности руководителя.
Участие в семинаре возможно только при регистрации.
Программа семинара
Все вопросы по тел: +7 727 259 01 64, yk@1c-bitrix.kz
Организатор: 1С-Битрикс Казахстан
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