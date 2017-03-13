Семинар пройдет 15 марта, по адресу: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

В Алматы 15 марта 2017 года на бесплатном семинаре «Бизнес-продюсирование. Новый подход к управлению компанией» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу сайта, организовать продажи по оптимальным ценам и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.









Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 15 марта, с 14:00 до 18:00





Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться





Семинар будет интересен:

• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.

• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.





Основные темы семинара:





1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

• Как контролировать сроки выполнения задач?





2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»

Владимир Денисов, директор «iLab»

• Интеграция 1С и CRM

• Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт

• Интеграция CRM и Интернет-магазин

• Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции





3. «Эмоциональная грамотность руководителя или бизнес по-взрослому»

Гульнара Эмирали, консультант по вопросам орг. развития, сертифицированный бизнес-тренер (CIPD,UK) и коуч

• Главный вызов в деятельности руководителя или фактор Григория Лепса

• Две запретные темы в бизнесе и почему они подлежат срочной легализации

• 5 принципов эмоциональной грамотности для повышения результатов в деятельности руководителя.





Участие в семинаре возможно только при регистрации





Программа семинара













Все вопросы по тел: +7 727 259 01 64, yk@1c-bitrix.kz





Организатор: 1С-Битрикс Казахстан



