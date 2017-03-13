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Житель Темиртау подозревается в похищении предпринимательницы и вымогательстве

13 марта 2017, 09:32

По версии следствия женщину вывезли в лесопосадку, где избили и требовали передать им крупную сумму денег.


В похищении предпринимательницы и вымогательстве денег подозревается житель Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23-летний Шота Джавахишвили с Мейрамом Алпысбаевым и двумя другими сообщниками, по версии следствия, похитили предпринимательницу в тот момент, когда она припарковала джип на стоянке и шла домой. Женщину вывезли в лесопосадку, где избили и требовали передать им крупную сумму денег.

С нее сняли золотые украшения, забрали из кошелька незначительную сумму и заперли в багажнике. Сами поехали в ее квартиру, чтобы отыскать там сбережения. Но войти в квартиру предпринимательницы не смогли. Ее малолетняя дочь заперлась изнутри и отказалась открывать им дверь. Преступники представились полицейскими. Девочка тут же позвонила знакомому своей мамы, чем спугнула преступников, и они скрылись. Между тем, предпринимательница сумела освободиться и выйти на трассу. На попутной машине она доехала до ближайшего отдела полиции.

Сотрудники криминальной полиции задержали уроженца Грузии Шота Джавахишвили. Ее предполагаемого сообщника Мейрама Алпысбаева в ту же ночь нашли знакомые предпринимательницы. Они вывезли его в степь и застрелили. В отношении этих знакомых, учинивших самосуд, расследуется уголовное дело. Задержаны по этому эпизоду трое. Как сообщили в Темиртауском городском суде, дело в отношении Шота Джавахишвили рассматривает судья Нурлан Асанов. «Подсудимому вменяются статьи 125 УК «похищение человека», 192 «разбой в группе лиц», 194 «вымогательство», 200 «неправомерное завладение автомобилем» и 251 в старой редакции Уголовного кодекса «незаконное хранение, перевозка, ношение оружия», - сообщили в суде.

Айжан Алданышева
Фото BusinessNews

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