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Новости за сегодня

В Алматинской области изъято около 70 единиц зарегистрированного оружия

 

В Алматинской области ведется отработка «Кару», в рамках которого полицейские за последние сутки уже проверили более 1000 владельцев оружием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

«Проверке подверглись 1020 владельцев гражданским оружием и 3 юридических лица, использующих служебное оружие. Выявлено 64 нарушения правил его хранения, регистрации и перерегистрации. По выявленным фактам изъято 69 единиц зарегистрированного оружия, из которых 59 единиц являются гладкоствольным, 6 газовым и 4 относятся к категории нарезного оружия» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Отмечается, что в отношении нарушителей приняты меры административного воздействия, то есть уже вынесены предупреждения и наложены штрафные санкции.

Полицейская отработка по линии, связанным с оборотом огнестрельным оружием, продлится в регионе по 19 марта.

 

 

13 марта 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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