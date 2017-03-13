245 объектов культуры отремонтированы в Жамбылской области

В настоящее время на городищах Актобе (Баласагун), Орнек, Кулан, Костобе и историческом комплексе Акыртас ведутся исследовательские работы.

В прошлом году на развитие отрасли культуры региона выделено 4,7 млрд. тенге бюджетных средств. По программе «Занятость-2020» на 245 объектах культуры проведен текущий и капитальный ремонт передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Сдано в эксплуатацию новое здание Дома Дружбы. Реконструированы дом-музей ученого К. Скрябина и средневековая мечеть, расположенная возле мавзолея Карахана. В Таразе к 170-летию Жамбыла Жабаева открылся культурный центр «Руханият» и монумент в честь 550-летия Казахского ханства.

В регионе действуют 288 библиотек, 265 из них обеспечены компьютерами, 245 подключены к интернету. Имеют доступ к сети все библиотеки в шести районах, а также в областном центре. На улучшение материально-технической базы библиотек из бюджета выделено более 13,5 миллиона тенге.

Планируется открытие в Кордайском и Мойынкумском районах детских библиотек и библиотек для слепых и слабовидящих в Жамбылском и Кордайском районах.





В прошлом году на проведение мероприятий и обеспечение работы творческих коллективов при домах культуры и клубах было выделено более 103 млн.тенге. Ежегодно проводятся всевозможные конкурсы для сельских клубов и библиотек. Победители получают в подарок автомобили, а также денежные средства, позволяющие приобрести музыкальное оборудование или оргтехнику. С опережением плана работает творческий коллектив областной филармонии.













В настоящее время на городищах Актобе (Баласагун), Орнек, Кулан, Костобе и историческом комплексе Акыртас ведутся исследовательские работы.





Главным мероприятием текущего года является Международная выставка ЭКСПО-2017.





Область актитвно готовится к предстоящему мероприятию. В регионе ведется реставрация целого ряда исторических памятников национального значения, находящихся вдоль Великого Шелкового пути. Создается Карта турмаршрутов для посетителей и гостей Международной выставки ЭКСПО-2017. Турфирмами разработаны маршруты «Жемчужины древнего Тараза», «Тайны Акыртаса», «По тропам поднебесья» - экскурсия в музей – заповедник «Аксу Жабаглы», тур «По великому Шелковому пути».





Планируется проведение Дней культуры Жамбылской области в Астане в рамках ЭКСПО-2017. Всего в программу включено 14 мероприятий. Будут организованы мероприятия национального праздника кымыз мурындык (обычай, связанный с сезоном приготовления кумыса), фестиваль тюльпанов и организация этнодеревни.













Отметим, через Жамбылскую область проходил участок Великого Шелкового пути, на котором расположены интереснейшие памятники истории и культуры. 5 из них внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (городище Актобе Шуского района, городищ Орнек, Кулан района Т.Рыскулова, городище Костобе Байзакского и комплекс Акыртас Жамбылского районов).





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области







