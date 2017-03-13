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Новости за сегодня

В бюджет Астаны возвращено около 18 млн тенге

 

Столичные налоговики за два месяца выявили более тысячи недобросовестных арендодателей жилья. В результате рейдов в бюджет Астаны возвращено порядка 18 миллионов тенге, сообщает телеканал «Хабар 24».

Проверки вместе с сотрудниками правоохранительных органов налоговики проводят еженедельно. Только за прошлый год жители столицы заплатили за сдачу своих квартир в аренду более 85 миллионов тенге налогов.

Как отмечают правоохранители, зачастую владельцы апартаментов пытаются скрыть свои доходы. Однако специалисты уверены: своевременная уплата налога, который составляет 10% от стоимости аренды - это гарантия безопасности как съемщиков жилья, так и арендодателей.

Олжас Тлебалдин, главный специалист управления департамента госдоходов по г.Астане: «Это выгодно обеим сторонам. Юридически они заключают договоры, и в дальнейшем если возникают какие-то споры, они могут обратиться, все будет в рамках законодательства. Скрываются, конечно. Сотрудниками местной полицейской службы проводятся часто такие мероприятия по выявлению лиц, сдающих жилье в аренду без уплаты налогов».

 

13 марта 2017, 09:29
Источник, интернет-ресурс: Агентство «Хабар»

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