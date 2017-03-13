Океан ближе, чем ты думаешь!

Всё что готовят в OceanBasket привозят из-за границы. Кальмаров, рыбу, осьминогов и невероятного размера креветки для сети ресторанов специально выращивают на океанских фермах.

Всемирно-известный ресторан OceanBasket, теперь есть и в Алматы. Название его говорит само за себя - здесь подают великолепные, изысканные блюда из морепродуктов.





А главной идеей является объединение семей за трапезой и желание сделать каждого гостя счастливым. И многочисленный коллектив заведений, открытых в разных точках мира - как одна большая семья. Генеральный директор сети Грейс Хардинг специально прибыла, чтобы провести открытие, по обычаю разбив, традиционную тарелку, на удачу.













Основой политики ресторана являются 5 ДНК: важность каждого гостя, доступная стоимость, желание делиться, семейная атмосфера и лучший сервис. Хардинг говорит: «Главная составляющая нашего успеха это качество. Только лучшие морепродукты для наших гостей. Они должны быть в восторге покидая наш ресторан. Если гость говорит: было нормально – это не допустимо для нас».













Всё что готовят в OceanBasket привозят из-за границы. Кальмаров, рыбу, осьминогов и невероятного размера креветки для сети ресторанов специально выращивают на океанских фермах. Все блюда – созданы по авторским рецептам, способ подачи, аппетитный вид и невероятный вкус морепродуктов – идентичен во всех заведениях. А цены при этом – на уровне среднего класса.













«Это семейное заведение, для повседневной трапезы. Наши порции идеальны чтобы делиться. Большие платтеры, чтобы всем хватило. Есть можно руками. В Южной Африке, как и в Казахстане, так принято» - объясняет руководитель международного операционного департамента ОВ Corne Van Straaten.













В 16 странах мира 205 ресторанов Ocean Basket, включая Дубаи, Маврикий, Мальту, а теперь франшиза представлена и в Казахстане. Первый открыт в Астане, второй в DostykPlaza Алматы и третий появится, в столичном SilkWayMegaв мае. Сейчас в планах компании открыть 55 ресторанов в ближайшие 5 лет.











