В частности курсы организуются:

1) без отрыва от трудовой деятельности (в том числе по дистанционной форме обучения);

2) с отрывом или частичным отрывом от трудовой деятельности;

3) по индивидуальным образовательным программам.

Курсы проводятся следующими организациями образования, реализующими образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров (далее - Организация): Автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу», Национальным научно-практическим образовательным, оздоровительным центром «Бөбек», высшими учебными заведениями, образовательными центрами, институтами повышения квалификации и юридическими лицами независимо от форм собственности и осуществляющие согласно уставу деятельность по проведению Курсов, а также областными, городов Астаны и Алматы методическими кабинетами и методическими кабинетами районных (городских) отделов образования.

Отбор слушателей на Курсы проводится педагогическим советом организации образования.

Педагогические кадры, претендующие на обучение на Курсах, имеют:

1) высшее образование и наличие педагогического стажа работы в организациях образования не менее 1 года или техническое и профессиональное образование, наличие стажа работы в организации образования не менее 2 лет или производственный стаж по профилю специальности не менее 3 лет;

2) знание законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность системы образования;

3) владение базовыми знаниями английского языка (для Курсов по языковой компетенции).

Также проведение Курсов по уровням образования согласно пункту 3 правил имеет свою специфику и особенности по тематике, формам, содержанию и продолжительности профессионального обучения.

Курсы проводятся преподавателями Организации следующих категорий:

1) преподаватели, имеющие опыт и стаж работы по профилю курсовой подготовки не менее 3-х лет;

2) сертифицированные тренеры, подготовленные с участием казахстанских и зарубежных экспертов;

3) специалисты и работники производственных предприятий, имеющие стаж работы не менее 3-х лет;

4) профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по педагогическим и профильным специальностям.

В период проведения курсов к чтению отдельных лекций и ведению практических занятий Организацией привлекаются методисты, педагоги, руководители организаций образования, практики, специалисты производственных предприятий, представители региональных палат предпринимателей и ассоциаций работодателей.

Продолжительность Курсов:

1) краткосрочные Курсы - не менее 36 академических часов;

2) длительные Курсы - не менее 108 академических часов.

Академический час Курса составляет 45 минут.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.