Арендодатели торговых объектов и площадей должны сдавать налоговый отчет

Срок сдачи Реестра договоров аренды 31 марта.

С 1 января 2017 года арендодатели, сдающие в аренду или пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе, на торговых рынках обязаны сдавать ежегодно налоговый отчет - ФНО 871 «Реестр договоров аренды (пользования)».

Срок сдачи Реестра договоров аренды (пользования) - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Как указывается, налоговый отчет будет носить декларативный характер в форме реестра, так как предназначен для отражения арендодателями сведений о торговом объекте. В основной части эти сведения касаются арендодателей и договоров аренды или пользования, сумм арендной платы и/или сумм возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды; сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных.

Реестр договоров аренды (пользования) предназначен для отражения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках и должен содержать следующие сведения о торговом объекте: фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-арендатора; полного наименования арендатора - индивидуального предпринимателя или юридического лица; номера и даты документа, удостоверяющего личность физического лица арендатора; идентификационного номера арендатора; номера (при наличии) и даты заключения договора аренды (пользования); фактического периода аренды (пользования) с указанием даты его начала и окончания; суммы арендной платы и (или) суммы возмещаемых расходов в соответствии с договором аренды (пользования) с указанием сумм, подлежащих к уплате и фактически уплаченных; назначения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке; места нахождения торгового объекта, торгового места в торговом объекте, в том числе на торговом рынке; иных сведений.

При этом, реестр договоров аренды/пользования должен содержать следующие сведения о торговом объекте, в том числе о торговом рынке: стационарный или нестационарный; общая площадь; торговая площадь; входит/не входит в торговую сеть. Реестр договоров аренды (пользования) представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика - индивидуального предпринимателя или юридического лица.