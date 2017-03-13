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Новости за сегодня

Рекламу гигиенических средств предложили запретить в Казахстане

 

Рекламу гигиенических средств в телевизионном эфире предложили запретить в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Казахстанка Айнур Солтанкула адресовала это обращение в блог-платформу министру информации и коммуникаций РК Даурену Абаеву, отметив, что подобная реклама вызывает смущение при просмотре телевизора в кругу семьи.

«Возможно ли исключить рекламу прокладок, презервативов, того, что смущает и ставит в неловкое положение членов семьи или гостей?», - написала она.

В Министерстве информации и коммуникаций РК, основываясь на статье Закона «О рекламе» привели запрещенные ее виды. В частности, это реклама этилового спирта и алкогольной продукции, заменителей грудного молока, товаров (работ, услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия, не прошедших их подтверждение соответствия, табака и табачных изделий. Запрещается также реклама в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к алкогольной продукции, табаку и табачным изделиям. На ТВ также нет рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды.

«Кроме того, особенности рекламы медицинских услуг, методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, биологически активных добавок к пище регулируются законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения. В связи с вышеизложенным, реклама в средствах массовой информации средств женской гигиены и средств контрацепции не запрещается Законом Республики Казахстан «О рекламе». В связи с этим, принятие мер по запрету на распространение указанной Вами рекламы на телеканалах не представляется возможным», - говорится в ответе МИК РК.

 

13 марта 2017, 10:17
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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