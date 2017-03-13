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Новости за сегодня

В Казахстане внедрят единый базовый учебник для второклассников

 

В Казахстане планируется внедрение единого базового учебника для учащихся вторых классов, передает телеканал «Хабар 24».

Специалисты рассматривают предоставленные издательствами экземпляры. В комиссию вошли и 126 практикующих педагогов. Внимание уделяется содержанию книг, их оформлению и даже весу. Свои предложения относительно качества учебного материала могут высказать и родители. Окончательное решение будет приниматься на заседании республиканской комиссии.

Отметим, в прошлом году были внедрены единые учебники для первоклассников.

Проект обеспечения казахстанских школьников едиными учебниками планируют внедрять поэтапно - до 2020 года и введут с 5 по 9 классы. С 2022 года приступят к обеспечению 10 и 11-х классов.

Елена Муратова, учитель начальных классов, член предметной комиссии: «Около 180 человек со всей республики учителей-практиков, представителей науки, общественных организаций, представители НПО распределены по группам. Работаем коллегиально, советуемся друг с другом. Выбор интересный, большой, есть из чего выбрать. Издательства постарались, то есть включили в свои программы новые технологии - и развитие критического мышления, и творческого, и направление исследования».

 

13 марта 2017, 10:21
Источник, интернет-ресурс: Агентство «Хабар»

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