В ВКО 15 лет получил кыргызстанец, перевозивший наркотики в собственном желудке





Судом установлено, что выступать в роли живой сумки житель города Кара-Балта согласился за вознаграждение в 700 долларов. Он получил от знакомого 33 свертка с героином и должен был доставить их в Новосибирск. С этой целью 15 пакетиков с героином он проглотил, а остальные спрятал в бутылке с питьевым йогуртом. Парень рассчитывал, что сможет беспрепятственно провезти наркотики через две границы.





Наркокурьер ехал в автобусе сообщением Бишкек — Новосибирск — Томск. На кыргызстанско-казахстанской границе пограничники при осмотре не заметили подвоха. А при прохождении контроля на казахстанско-российской границе служебная собака залаяла на молодого человека. В ходе личного досмотра пограничники нашли наркотики в йогурте, а промыв парню желудок, обнаружили свертки с запрещенным веществом. Подозреваемого задержали.





В суде парень поведал, что до задержания трижды сумел переправить наркотики через границу. Он также рассказал, что на самом деле ему все же удалось обмануть пограничников, поскольку у него в желудке осталось около 10 свертков с опиоидом. Будучи в СИЗО, наркокурьер хотел свести счеты с жизнью, но его вовремя спасли сотрудники полиции.





Человека, передавшего героин парню, задержали. Сейчас его судят.





Гражданину Кыргызстана вынесли приговор — 15 с половиной лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.