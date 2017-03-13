В ВКО 15 лет получил кыргызстанец, перевозивший наркотики в собственном желудке
13 марта 2017, 10:24
Выступать в роли живой сумки житель города Кара-Балта согласился за вознаграждение в 700 долларов.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО вынесли приговор молодому человеку, который был задержан на казахстанско-российской границе. Он проглотил пятнадцать пакетиков героина, сообщает YK-news.kz.
Судом установлено, что выступать в роли живой сумки житель города Кара-Балта согласился за вознаграждение в 700 долларов. Он получил от знакомого 33 свертка с героином и должен был доставить их в Новосибирск. С этой целью 15 пакетиков с героином он проглотил, а остальные спрятал в бутылке с питьевым йогуртом. Парень рассчитывал, что сможет беспрепятственно провезти наркотики через две границы.
Наркокурьер ехал в автобусе сообщением Бишкек — Новосибирск — Томск. На кыргызстанско-казахстанской границе пограничники при осмотре не заметили подвоха. А при прохождении контроля на казахстанско-российской границе служебная собака залаяла на молодого человека. В ходе личного досмотра пограничники нашли наркотики в йогурте, а промыв парню желудок, обнаружили свертки с запрещенным веществом. Подозреваемого задержали.
В суде парень поведал, что до задержания трижды сумел переправить наркотики через границу. Он также рассказал, что на самом деле ему все же удалось обмануть пограничников, поскольку у него в желудке осталось около 10 свертков с опиоидом. Будучи в СИЗО, наркокурьер хотел свести счеты с жизнью, но его вовремя спасли сотрудники полиции.
Человека, передавшего героин парню, задержали. Сейчас его судят.
Гражданину Кыргызстана вынесли приговор — 15 с половиной лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: nk-tv.net
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