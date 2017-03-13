СМИ: "Кайрат" планирует купить норвежского полузащитника за один миллион евро

По данным издания, "Кайрат" и "Амкар" договорились о трансфере – воскресный матч с "Зенитом" стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним – заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля.





23-летний хавбек в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол. Сумма трансфера составит около миллиона евро.