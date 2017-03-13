СМИ: "Кайрат" планирует купить норвежского полузащитника за один миллион евро

13 марта 2017, 10:31

23-летний хавбек в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" может в ближайшее время приобрести норвежского полузащитника "Амкара" Чума Анене , сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, "Кайрат" и "Амкар" договорились о трансфере – воскресный матч с "Зенитом" стал для полузащитника, имеющего норвежское гражданство, последним – заявочный период завершается в Казахстане только в начале апреля.

23-летний хавбек в текущем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол. Сумма трансфера составит около миллиона евро.

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