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Казахстан оказал гуманитарную помощь иностранным государствам на сумму свыше 10 млрд тенге

13 марта 2017, 10:35

За 27 лет Казахстан ратифицировал 1237 международных договоров и соглашений.


Присоединение к конвенциям ООН, создание Банка низкообогащенного урана, миротворческая деятельность и гуманитарная помощь Казахстана иностранным государствам стали предпосылками для избрания республики непостоянным членом Совета безопасности ООН. Об этом сегодня в ходе правительственного часа рассказал вице-спикер мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Zakon.kz.

«С 1990 года Мажилисом было принято и ратифицировано 1237 международных договоров и соглашений. В их числе 7 законов о присоединении к конвенциям ООН по борьбе с организованной преступностью и незаконной иммиграции и 10 законов о присоединении к конвенциям ООН по линии работ в других ведомствах, создание структуры ООН на территории нашей, включая Банк низкообогащенного урана. В отдельном ряду стоят законы о миротворческой деятельности РК и об официальной помощи развитию. За последние годы Казахстаном оказана гуманитарная помощь иностранным государствам на общую сумму свыше 10 млрд тенге», - сказал он.

По его словам, эти факторы стали весомыми практическими шагами по укреплению позитивной репутации Казахстана «и убедительными аргументами в кампании по избранию в число непостоянных членов Совета безопасности ООН».

Татьяна Ковалева, Астана
Фото с сайта pm.kz

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