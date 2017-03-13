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Новости за сегодня

Представители Всемирного банка высоко оценили деятельность Института судебной экспертизы по городу Алматы

 

Группа поддержки проекта Министерства юстиции и Всемирного банка «Усиление судебной экспертизы» во главе с руководителем проекта Юрием Бикбаевым посетили Институт судебной экспертизы по городу Алматы для проведения независимого аудита его деятельности.

В состав делегации вошли менеджер проекта доктор Крис Бреретон, директор бакалавриата судебной экспертизы и криминалистики Кентского Университета Роберт Грин, а также ряд представителей проекта из Казахстана.

Встреча была организована коллективом Института под руководством директора Института судебной экспертизы по городу Алматы Зауреш Умирбаевой, а также заместителей директора Виктории Бурцевой и Натальи Готовко.

Основная задача аудиторов заключалась в проведении оценки деятельности Института по производству экспертиз, состоянию лабораторий аналитическим оборудованием, используемым при производстве судебных экспертиз, а также выявление проблемных вопросов при производстве судебных экспертиз.

Ознакомившись с возможностями Института, участники Группы поддержки дали высокую оценку оснащенности лабораторий современным аналитическим оборудованием, уровню квалификации судебных экспертов Института, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности, уровню проводимых мероприятий в рамках аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», а также организации производства судебных экспертиз.

По итогам аудита участники признали чрезвычайную полезность обмена информацией и выразили намерение продолжить работу по созданию оптимальных подходов в организации экспертной деятельности.

В частности речь шла о взаимодействии в выработке совместных предложений по внедрению в практику современных методов исследования и технических средств, разработке новых видов экспертиз, повышению эффективности результатов экспертных исследований.

 

Институт судебной экспертизы по г. Алматы

 

 

13 марта 2017, 10:33
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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